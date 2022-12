Familia denuncia que hombre intentó robar a su niño en el oriente de Cali

En medio de gritos, golpes y con la intervención de la Policía, la comunidad del barrio La Isla, en el oriente de Cali, denunció que un hombre intentó robarse un niño, hijo de una vecina del sector.

El hecho se registró en la tarde del pasado lunes y quedó registrado en un video que se hizo viral en las redes sociales.

En las imágenes se puede observar a un hombre que fue golpeado por la comunidad y se pueden escuchar los gritos de varias mujeres que afirmaban que el sujeto intentó llevarse a un menor de edad con rumbo desconocido.

Según las versiones entregadas por la enardecida comunidad, el hombre amenazó con un cuchillo a la madre del menor de tres años, se lo arrebató de las manos y salió corriendo hasta que fue detenido por la comunidad.

La tía del niño, quien prefirió omitir su nombre, le contó a BLU Radio los momentos de pánico que vivieron.

“El señor venía corriendo, entró al hogar de nosotros, acorraló a mi hermana y sus dos niños amenazándolos con un cuchillo, luego agarró al bebé de tres años y se lo llevó en medio de los brazos”, cuenta.

“Nosotros gritamos desesperadamente cuando iba a media cuadra y los vecinos salieron a pegarle, pero aun así no quería soltar el niño. Fue la patada de un hombre que lo derribó y asì el bebé se pudo liberar”, añade.

En medio de la confusión, el hombre trató de ser linchado por la comunidad por lo que fue necesaria la intervención de la Policía.

La familia del menor dice que presentará la denuncia ante la Fiscalía, mientras que el menor fue valorado por médicos quienes le encontraron una lesión con arma blanca en uno de sus pies.

La Policía aseguró que se encuentra investigando el caso y recolectando testimonios para determinar qué motivo a este hombre a llevarse al niño.

Este hecho se da en medio del pánico colectivo que han generado algunas cadenas de redes sociales donde aseguran que los menores están siendo raptados en este mes que se celebra Halloween.

No obstante, Andrés Villamizar, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, hizo un llamado para que los ciudadanos no caigan en cadenas falsas, puesto que aún no hay reportes de niños que hayan sido ‘robados’.

Seguimos cayendo en cadenas de desinformación y noticias falsas. No hay un solo reporte verificado de rapto de niños en Cali. Estos rumores se disparan en días previos a Halloween. Por favor, no contribuyamos a generar pánico innecesario.

“Queremos dar un parte de tranquilidad a los padres sobre este tema que ha hecho carrera en las redes sociales, puesto que es usual que este tipo de rumores aparezcan días previos al Halloween. Invito a la tranquilidad y a la mesura”, dijo Villamizar.

Agregó además que: “Las autoridades están alerta con el tema de los niños e invito a los padres a que estén alerta también. Por ahora ninguna noticia de rapto de menores ha sido comprobada”.