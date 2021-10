Familias de soldados asesinados en Dagua, Valle, demandarán al Ejército por presunta negligencia

El pasado 24 de octubre, en zona rural de Dagua, Valle del Cauca, los soldados Kevin René Martínez, de 19 años, Luis Gustavo Mina, de 21, y Yeison Pavi Pavi, de 26, perdieron la vida al caer en un campo minado, al parecer, activado por las disidencias de las Farc.

El Ejército Nacional resaltó en su momento que había recuperado los restos de los tres cuerpos y que habían sido trasladados a las instalaciones de Medicina Legal en Cali. Una semana después, avisaron a las familias que solo habían dos cadáveres.

Lioni Martínez, padre de una de las víctimas natural de Tumaco, Nariño, tomo la decisión de viajar a la zona y fue así como encontró el cadáver de su hijo, quien, al parecer, quedó herido y se desangró en el área sin que lo rescataran.

"No revisaron el área y no buscaron a mi hijo. Él quedó herido y me lo dejaron morir, me tocó encontrarlo a mí y la comunidad nos dijo que lo escucharon gritar", dijo a BLU Radio el padre del militar.

Mientras tanto, Óscar Mina, padre del soldado Mina de Padilla, Cauca, anunció que tomará acciones legales contra la institución.

"Vamos a instaurar una demanda. Primero, por haber ingresado a esos muchachos a un área de alto conflicto y con poca experiencia y segundo, por el abandono total del Ejército, porque es muy triste que nos hayan enredado diciendo que tenían tres cuerpos y demorarse para venirnos a decir que habían dos no más", manifestó.

Igualmente, asegura que no ha tenido certeza que los restos que le entregaron sean los de su hijo, pues no pudo reconocer las partes del cuerpo, a diferencia de las otras dos familias.

"Los otros dos soldados tenían un poquito más para el reconocimiento, pero el mío no. Yo prácticamente, cuando me mostraron, pedí que lo taparan porque no fui capaz de decir si era o no era", concluyó Mina.

En las últimas horas se llevaron a cabo las exequias de los tres soldados, entre ellos, el de Yeison Pavi Pavi, quien fue sepultado en medio de aplausos por su comunidad en Ginebra, Valle del Cauca.