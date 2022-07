Fundación feminista presentó tutela para evitar realización de congreso para adultos en Cali

Toda un polémica ha generado en Cali el anuncio de la realización del Latin American Adult Business Exposition, el congreso de entretenimiento para adultos que, inicialmente, se realizaría en Cartagena y Barranquilla.

En ambas ciudades diferentes colectivos pidieron su cancelación, por lo que los alcaldes decidieron negar el aval y la Procuraduría General de la Nación que indicó lo siguiente:

"Para que primen los Derechos Humanos y no se retroceda en la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres".

Por ello, el congreso se trasladó a Cali, donde se desarrollará en el Centro de Eventos Valle del Pacífico del 23 al 26 de junio.

El anuncio ha generado rechazo por parte de organizaciones y sociedad civil. Inclusive, una fundación feminista presentó una tutela para evitar que se lleve a cabo.

"Una ciudad región como Cali, que tiene altísimos índices de población desplazada por el conflicto y población migrantes venezolana, es una ciudad que lleva décadas hipersexualizando a las mujeres, cada vez más jóvenes y una historia de narcotráfico. Cali está siendo uno de los principales nichos de mercado de legitimación de mujeres para prostituir y recordemos que la prostitución ahora tiene muchos formatos, entre ellos la webcam.", contó a Blu Radio una de las integrantes del grupo.

Explican que este tipo de congresos sexualizan a la mujer y fomenta la explotación sexual, legitimándolas como negocio.

"Es necesario no perder de vista que, sin importar el lugar donde pretendan llevar a cabo este evento, siempre va a constituir una violación de derechos humanos de las mujeres de todas las edades, pues los estados, los gobiernos, deben combatir la demanda de trata de explotación de mujeres. Estos son espacios de explotación sexual que se alimentan de la vulnerabilidades de las mujeres, de las situaciones de empobrecimiento y de falta de oportunidades labores y estudiantiles que históricamente las mujeres hemos enfrentado", agregó.

"La pornografía reproduce violencia sexual, que es aprendida por niños, adolescentes y hombres y cada vez es mayor su impacto, gracias al posicionamiento masivo de estas plataformas, unas de las finalidades de esta feria. La pornografía no es ficción, lo que se ve en estas plataformas involucra a personas reales, en su mayoría hombres que ejercen conductas degradantes, violentas e incluso torturas en contra de mujeres reales", puntualizó la mujer.

Las autoridades en Cali difieren de esa apreciación y anuncian que se brindará el acompañamiento al evento, ya que no consideran que prohibir sea la solución.

"Este tipo de eventos que hacen que las industrias se puedan empezar a constituir legalmente, que transmitan los contenidos que son legales, promueven que los estudios de webcam estén en Cámara de Comercio, que no se haga participación con menores de edad, que no haya explotación con mujeres y consideramos que la prohibición no es el camino para logar condiciones más dignas para quienes trabajan en este sector", dijo Liliana Sierra, secretaria de Desarrollo Económico.

"Es un evento muy grande, con aproximadamente 80 expositores y 3.000 invitados por tres días, que nos va a generar, sin duda, un impacto económico, pero no es esa la razón por la que lo acompañamos, sino porque consideramos que no es a través de la prohibición que estas industrias se mejoran, son totalmente legales", agregó Sierra.

Más opiniones

"El mensaje que queda para Cali es peor después de que en dos ciudades evitaron la realización de este evento, porque constituye un riesgo para la vida de las mujeres, luego de que la Procuraduría lanzara una alerta preventiva al respecto que es extensiva todas las alcaldías y es poco comprensible que la Alcaldía de Cali apoye la realización de este evento bajo la excusa de que produce mucho dinero para la ciudad, básicamente a Cali no le importan los derechos humanos de las mujeres.", respondió la feminista.

La fundación feminista que presentó la tutela confirmó que, a raíz de esta acción, han recibido múltiples ataques a través de las redes sociales.

