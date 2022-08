Hasta que no tengamos la placa, no se instalará estatua de Sebastián de Belalcázar: alcalde de Cali

Seis funcionarios de la Alcaldía de Cali están siendo investigados por la Personería Distrital por demorarse en instalar la estatua de Sebastián de Belalcázar en el pedestal que está ubicado en un mirador del oeste de la ciudad.

"Hasta que no tengamos la placa que efectivamente el propio monumento oriente esos significados , no será instalado el Sebastián de Belalcázar y no va hacer usted el que nos obligue frente a fenómenos que han lacerado la historia de nuestros pueblos", dijo Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.

Con la apertura de la investigación, el ente de control busca verificar la ocurrencia de los hechos, esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habrían cometido y la posible responsabilidad de los funcionarios vinculados.

¿Cuánto será reinstalada la estatua de Sebastián de Belalcazar?

"En vista a que no se observó gestión por parte del Distrito para este fin, la personería emitió una acción preventiva, el pasado mes de marzo, para que se adelantaran las gestiones administrativas, operativas y presupuestales necesarias para devolver la estatua a su pedestal. Sin embargo, a la fecha no se ha logrado este cometido.", expresó Harold Cortés, personero Cali.

La estatua fue restaurada luego de que indígenas Misak la derribaran el 28 de abril de año pasado al inicio del Paro Nacional.

Hasta el momento lo que ya está definido es el texto que llevará la nueva placa de Sebastián de Belalcázar.

