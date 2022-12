Hombre atacó brutalmente a su hijastra de 6 años por $1.000 pesos en Cali

Una niña de seis años es la víctima de un nuevo caso de maltrato infantil tras ser golpeada con un palo por su padrastro por “haberle quitado 1.000 pesos” a una profesora.

El hecho que se presentó en el barrio Calipso, oriente de la ciudad, comenzó por una queja que le puso la docente al señor. Según la docente, la niña le había robado ese dinero.

Según las versiones entregadas por un tío de la menor, quien se dio cuenta y dio aviso a las autoridades, el padrastro se la llevó para reprenderla en su casa. Allí la golpeó con un palo hasta causarle varios hematomas en su cuerpo.

“Llego a la casa, me dicen que la niña estaba castigada y cuando le pregunto ella rompe en un llanto muy horrible que no me pareció normal”, dijo Camilo Ballesteros, tío de la menor.

El hombre asegura que la menor le contó sobre la golpiza y le mostró los morados de sus piernas que lo dejaron impactado.

“Cuando me mostró las piernitas quedé pasmado. Vi que tenía muchos morados y la piel ‘molida’. Cuando le pregunto sobre quién hizo eso me dijo que fue el padrastro, no la mamá y que lo hizo con un palo, con el mismo que le da al perro y a otro niño que tiene de tres años”, cuenta.

Ante esto, el tío de la menor la llevó de urgencias al hospital Carlos Holmes Trujillo donde permanece bajo observación médica.

La familia denunció al padrastro ante la Fiscalía, y piden que lo más rápido posible se dicte una orden de captura en su contra. También pidieron al ICBF que no permita que esta niña vuelva a su casa y que pueda quedarse con otros familiares.

“No me imagino que le puede pasar a mi sobrinita si llega a volver a ese hogar con este tipo por ahí suelto, o si se va y consigue otro hogar, ¿qué hará con otros niños?”, dijo Ballesteros.

Agregó además que: “tengo fe que me van a dar la custodia a mí, a mi mamá o a mi hermana que realmente amamos a la niña”.

Se espera que hoy se conozcan los resultados de la valoración que le hizo Medicina Legal a esta menor, mientras el caso está en manos de la la Policía de Infancia y Adolescencia.