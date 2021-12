Joven dice que no lo dejaron entrar a los Juegos Panamericanos Junior por usar camisa contra Uribe

Un joven caleño denunció que no lo dejaron entrar a la clausura de los Juegos Panamericanos Junior del pasado domingo, 5 de diciembre, porque usaba una camiseta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Se trata de Carlos Peña, un joven activista de 25 años, quien además estudió derecho. Afirma que la Policía no lo dejó entrar al evento deportivo por su manera de vestir.

"No lo vamos a dejar ingresar porque tiene la camiseta de Uribe", asegura que fue lo que dijo uno de los uniformados.

Otro policía solicita mi cédula, logrando verificar que no contaba con antecedentes ni contravenciones.



Y nuevamente repite lo que minutos antes sus compañeros ya me habían dicho:



“No lo vamos a dejar ingresar porque tiene la camiseta de Uribe”.



(Ver minuto 1:20)



🧵(4/6) pic.twitter.com/4sfynNNGqo — Carlos Peña (@CarlosOpina_) December 6, 2021

"Afortunadamente conté con el privilegio de estudiar derecho y le dije '¿cómo así? ¿Por qué me dice eso?' y me respondió: 'sí, es que esa camiseta de Uribe no es permitida acá, esto es un evento deportivo y no político'. Me estaba vulnerando un derecho fundamental a la libre expresión", dijo Carlos a BLU Radio.

A pesar de sus alegatos, el joven afirma que esfuerzos fueron en vano y se quedó con la boleta comprada, e inclusive, le manifestaron que le impondrían un comparendo además de retener su cédula durante media hora.

"Al yo responderle que estaba equivocados si creían que me iban a intimidar de esa forma, desencadenó la forma de actuar de la Policía que es irse en manada", precisó Peña.

"A mí no se me hace extraño y eso no quiere decir que los esté normalizando. Solo digo que es un actuar común y corriente hoy de la institucionalidad y especial de la Policía Nacional que es la institución más desprestigiada que tiene el país", añadió.

El joven hace parte del Pacto Histórico y considera que pudo haber un perfilamiento previo y producto de ello, una persecución contra él.

Asegura que no le sorprendería que luego de divulgar inclusive con videos estos hechos, puedan registrarse amenazas en su contra, por lo que en las próximas horas denunciará ante las autoridades competentes y la Personería de Cali, para que se garantice su seguridad.

