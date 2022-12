“La de Armitage es una administración seria”: Rodrigo Guerrero, exalcalde de Cali

Para el exalcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, la estrategia implementada por la administración de Maurice Armitage para combatir los hechos delictivos en la ciudad está en un proceso de reorganización que dará resultados positivos en los próximos meses. Asegura que la desactivación de bandas delincuenciales durante el primer semestre del año ha sido importante y que confía en que el número de homicidios siga bajando.

“Cambio el Alcalde, cambió todo el equipo y eso toma un periodo de adaptación, pero a partir de abril, mayo y junio ya se ve una reducción en los homicidios. Estoy seguro que una vez recuperen el impulso volvemos otra vez a bajar la tasa de homicidios, si tenemos todavía tres años más de una administración seria, vamos a lograr lo que queremos”, agregó el exmandatario.

Guerrero insistió en que la percepción de inseguridad de los caleños se atribuye en gran medida a la divulgación de hechos delictivos a través de los medios de comunicación. Pidió a la ciudadanía confianza en la alcaldía de Armitage.

“No hay la menor duda que es una administración seria y está haciendo lo que hay que hacer. A los medios que tenga mesura, el robo de un restaurante no se puede convertir en la noticia del día. Eso no es lo más importante”, enfatizó el exalcalde.

El exmandatario agregó que con los planes de inversión social que plantea el proyecto TIOS en las comunas más vulnerable de Cali también se logrará combatir los altos índices de criminalidad.