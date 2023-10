“La injusticia ha prevalecido”: Tulio Gómez ante decisión del Consejo de Estado

Al conocer la decisión del Consejo de Estado que confirmaba su inhabilidad para aspirar a la Gobernación del Valle, el excandidato Tulio Gómez sostiene que se trató de una injusticia al negarle la oportunidad de participar en la contienda política.

A través de un comunicado, el mayor accionista del América de Cali instó a los vallecaucanos que lo apoyaban a ejercer su derecho electoral, esta vez marcando el voto en blanco.

"Tomo las banderas del voto en blanco, pues no nos sentimos bien porque sabemos que nada cambiará si volvemos a lo mismo. La continuidad no es beneficiosa ni para el Valle, ni para Cali. Votemos en blanco en contra del continuismo y la corrupción... Aquí no acaba mi lucha, apenas comienza", fueron las palabras de Tulio Gómez.

Con la salida definitiva de Gómez son ahora seis candidatos los que siguen firmes en la contienda por la gobernación del Valle: Dilian Francisca Toro, Santiago Castro, Óscar Gamboa, Ferney Lozano, Luis Fernando Velásquez y William Andrés Cruz.

