‘La Liendra’, el instagramer que no ‘le produce confianza’ a la mamá de 'El Mindo'

A Socorro Bernal, la mamá del reconocido instagramer Armando Ortiz más conocido como ‘El Mindo’, al parecer, no le convence mucho las amistades con las que su hijo se está relacionando en los últimos tiempos.

Y es que así quedó registrado en un video subido a esta red social donde el instagramer pereirano conocido como

‘La Liendra’, decide visitar a la familia Ortíz Bernal, lo que desata una serie de hechos muy curiosos.

Lea también: ¿Será el hermano perdido? El Mindo publica foto en la que se compara con Bruno Mars

Publicidad

“Ese muchacho parece que tuviera hambre, hasta vicioso será”, le dice la mamá de ‘El Mindo’ a su hijo. Luego comienza a recoger las cosas de valor que tienen en la mesa.

Esta parodia ya tiene más de 185.000 reproducciones y cerca de 7.400 comentarios, haciéndose viral, en pocos días, en todas las redes sociales.

Los comentarios de los internautas no se han hecho esperar, muchos ya opinan etiquetando a sus amigos que, al igual que La Liendra, no son muy queridos por algunas familias pues no generan mucha confianza a la hora de visitar un hogar.

Vea aquí la parodia:



Publicidad