Más de 25.000 estudiantes afectados por no contar con transporte escolar en Cali

Son varios padres de familia y alrededor de 25.000 estudiantes los que están siendo afectados por no contar con el transporte escolar que les brindan desde la Secretaría de Educación en Cali para que los niños y jóvenes de los barrios, principalmente del oriente de la ciudad, puedan desplazarse hasta las instituciones educativas.

“Los niños me están perdiendo clases, me toca llevarlos y sacar de mi bolsillo. La verdad no es que tenga mucho, me gasto tres trasportes de ida y tres de regreso”, dijo Diana Valencia, madre de familia Institución Educativa Cacique de Guatavita.

Publicidad

“Me toca coger varios trasportes, uno de ellos me cuesta $1.800. Esto me deja en el puente de los mil días y de ahí caminar con el niño hasta el colegio que no resiste esas caminadas tan duras”, indicó Fany Lucia Cabezas, madre de familia Institución Educativa Cacique de Guatavita.

Los docentes piden que se acelere este proceso, porque son muy pocos los alumnos que están llegando a las aulas de clases.

Publicidad

“Hasta cuando las instituciones educativas de la Secretaría de Educación de Cali tienen que esperar que se contrate el transporte y no afectar a los niños 15 y 20 días, además una prestación de servicio de mala calidad con buses dañados”, enfatizó Pedro Salcedo, docente de la Instrucción Educativa Alberto Carvajal Borrero.

Desde la Secretaría de Educación de Cali respondieron que se está adelantando todo este proceso de manera que el día 15 de febrero los niños ya cuenten con el transporte escolar y las instituciones educativas tendrán tres días para ajustar sus rutas de acuerdo a los sitios de residencia de los alumnos.

Publicidad

Escuche el podcast de La Caja de los Comics: