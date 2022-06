“No le hacemos mal a nadie, ¿por qué nos disparan?”: docente herido en El Charco, Nariño

“No le hemos hecho mal a nadie, ¿por qué nos disparan?”, fueron los gritos desgarradores de un grupo de docentes que pedían que no los mataran luego de que un hombre, cuya identidad se desconoce, anriera fuego indiscriminado contra la humanidad de los educadores que departían en un establecimiento público del municipio de El Charco, en el pacífico Nariñense.

Fueron 15 o 20 segundos de terror. Vi como un hombre sacó un arma y comenzó a disparar contra todos los que estábamos en esa heladería, dijo a Blu radio Mauricio Guerrero, uno de los docentes que resultó herido tras el ataque ocurrido en el municipio de El Charco en la región del Saquianga en el pacífico nariñense.

En dialogo exclusivo con Blu Radio, el educador dijo que todo ocurrió muy rápido, porque ellos acababan de llegar del cementerio, en donde habían enterrado a un exalumno de la institución educativa Rio Tapaje.

“Nos detuvimos unos minutos para conversar y tomar algo dentro de la heladería localizada frente al parque principal, estábamos conversando sobre los problemas de la educación en el municipio y la falta de apoyo a los docentes”, dijo Guerrero.

"Eran las 7:25 de la noche de ese martes 7 de junio, cuando yo me paré a pagar la cuenta y escuché el primer disparo; no supe que hacer, estaba de espaldas y, al voltear, miré cómo un hombre disparaba contra el grupo de docentes que estaban sentados en la mesa casi al frente del mostrador. No supe que hacer quede paralizado, sin palabras", recordó Guerrero.

El testigo precisó que nadie dijo nada y todo quedó en silencio por varios segundos, pues el hombre seguía amenazando con el arma, y una vez cometido el atentado, se fue caminado como si no hubiera pasado nada.

“Fue una sola persona la que nos atacó y no sabemos por qué”, aseguró el docente, quien se recupera de las heridas recibidas en un hospital de Tumaco.

Guerrero manifestó que, una vez el hombre huyó del lugar, comenzó a llegar la gente y todo se volvió un caos “porque no sabíamos que hacer teníamos mucho miedo. Como pudimos logramos evacuar a los heridos más graves”, narró.

“Solo se escuchaban gritos de un lado y otro. Uno de mis compañeros, el profesor Pachajoa, gritaba que él no le había hecho mal a nadie y que por qué le estaba pasando esto”, agregó.

El docente dijo que uno de sus compañeros, que recibió al menos cuatro impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, debería ser trasladado vía aérea a Cali, pero que está estable y fuera de peligro ya que ninguna de las balas afecto órganos vitales.

“Nadie sabía quién era ese hombre que nos disparó, porque el llegó, sacó el arma y no dijo nada de nada, solo disparaba contra el grupo y no sabemos por qué, además, todo sucedió en cuestión de segundos”, detalló.

“No quiero regresar a El Charco, tengo miedo”, expresó Guerrero, quien indicó que fueron seis los docentes afectados; cuatro de ellos de gravedad y dos más con lesiones leves.

El educador aseguró que, como pudieron, fueron evacuados al siguiente día en una lancha particular sin ninguna protección y señaló que ninguna autoridad los quiso acompañar en el trayecto entre El Charco y Tumaco, por lo que pidió una explicación del porqué de dejarlos solos, a merced de lo que les hubiera podido suceder.

