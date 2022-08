Polémica propuesta de congresista para declarar presos políticos a integrantes de Primera Línea

En plenaria de la Cámara de Representantes el vallecaucano José Alberto Tejada, desde su curul por el Pacto Histórico, pidió que los 200 capturados de la Primera Linea en el país, nueve de ellos que se encuentran en un proceso judicial en Cali, sean declarados presos políticos y se les brinde el beneficio de prisión domiciliaria.

Según él, no se están respetando sus derechos humanos y, además, se ha criminalizado la protesta social de la que hicieron parte.

"Invoco que se les declare presos políticos porque ellos están hoy capturados en tanto que la Fiscalía y el propio juez están argumentando hechos que nacen en su opinión política y actuación política frente a hechos relevantes de la situación del país", dijo Tejada a BLU Radio.

"Las pruebas son absolutamente endebles, es claro que estamos ante un evidente proceso de falsos positivos judiciales, los muchachos, a través de los abogados, han podido demostrar que muchos de ellos no estaban en los lugares de acontecimiento. La Fiscalía y el juez han hecho caso omiso y por ello les han declarado medida intramural", agregó el representante a la cámara.

La senadora María Fernanda Cabal respondió indicando que no se trata de solo jóvenes que no supieron controlarse, sino de personas a las que, inclusive con pruebas, se les ha podido vincular en diferentes delitos como terrorismo, secuestro y homicidio.

"No, pues y ¿por qué el representante no se los lleva para la casa de él y allá los contempla? ¿romantizar las acciones de terror simplemente porque fueron hechas por presuntos jóvenes que no pudieron contener sus emociones en el estallido social? no, por favor. Esa es la forma que ha usado siempre la izquierda para pervertir la autoridad", manifestó Cabal a BLU Radio.

"Mientras tanto a la Policía que nos defendió esa sí para la cárcel. La Primera Línea es un grupo organizado como parte de las acciones de movilización de masas urbanas. Fue patrocinada por alias 'Uriel' del ELN y por la Nueva Marquetalia como sucedió en Cali con 'Iván Márquez'. El dinero llegaba desde el sur por alias 'Mayimbú. ¿Será que el representante no vio como atacaban ambulancias y se murieron bebés?", agregó la senadora.

Tejada, por su parte, dice que fueron sus propios ojos los que tuvieron que presenciar la arbitrariedad de la fuerza pública contra los manifestantes, que solo pedían garantías en materia de seguridad, empleo y educación.

"Yo no romantizo, yo estoy acreditando lo que mis cámaras y micrófonos pudieron captar para mostrarle al país y al mundo. No estoy hablando de jóvenes delincuentes que estoy amparando, hablo de jóvenes protestantes, que vi matar, que vi que se enfrentaban a la fuerza bruta del establecimiento policial con palos, piedras, escudos de latas mientras les daban bala", dijo el representante.

El representante Tejada solicitó una comisión para poder verificar las condiciones en las que se encuentran en las cárceles, los capturados pertenecientes a este grupo.

