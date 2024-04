El curso de Yeferson Cossio por el que lo multaron: prometía hacer dinero rápido en redes

La empresa de Yeferson Cossio fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio al concluir que incurrió en publicidad engañosa sobre su producto denominado "Método Cossio".

Pues bien, para la SIC este curso ofrecía cosas que no se ajustaban a la realidad por lo que decidió imponer una multa al influencer por 813 millones de pesos.

"La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad nacional de protección al consumidor, mediante la Resolución N° 18525 de 17 abril de 2024, sancionó a GRUPO COSSIO S.A.S., con una multa de 640 SMLMV, equivalentes a $813.002.240", indicó la SIC.

¿Qué es el "Método Cossio"?

Es un curso que el reconocido influenciador promovió con la promesa de darle ganancias monetarias en un tiempo determinado a los que lo compraran, y que daba mensajes como el siguiente: "¿Qué van a pensar ustedes ya en cinco meses? Cuando todos los que sí compraron el curso estén tapados en seguidores, en plata".

Según la SIC Tales afirmaciones conformaron un mensaje de tipo objetivo y reforzaron la idea de que en efecto el "Método Cossio" ayudaba a conseguir riqueza en poco tiempo, mensaje que se reforzó con la imagen del influenciador, pero que no era verdad.

A través de sus redes sociales, Cossio prometía que con su curso las personas podrían crecer y monetizar sus redes o las de tu emprendimiento.

Sin embargo, la SIC luego de analizar las pruebas del expediente, encontró que los resultados prometidos en las piezas revisadas, estaban supeditados a factores adicionales que no fueron indicados en la misma publicidad, con lo cual, se transmitió un mensaje que no se ajustó a la realidad, dado que las afirmaciones objetivas empleadas no tuvieron un verdadero respaldo que demostrara y sustentara que los consumidores podían volverse ricos en redes sociales, en un lapso de cinco meses, tal como se aseguró en la publicidad.

La empresa de Cossio construyó la campaña publicitaria del curso "Método Cossio", "aprovechándose de la influencia de una persona pública como lo es YEFERSON COSSIO, quien suma alrededor de 40 millones de seguidores en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok", dijo la SIC.

El curso tuvo un alto número de consumidores que para la autoridad fueron inducidos en error.

"Se tuvo en cuenta que la empresa investigada vulneró las expectativas creadas en aproximadamente 23.300 personas que adquirieron el "Método Cossio", valiéndose de la conexión emocional de estas con el señor YEFERSON COSSIO, reforzando la idea que tienen quienes lo siguen en las redes de obtener los mismos resultados de éxito del influenciador, al imitar su comportamiento, adoptar sus hábitos o adquirir un producto que este anuncie", dijo la SIC.