Yeferson Cossio reveló por qué se realizó la cirugía para aumentar de estatura: "Debilidad mental"

Yeferson Cossio, reconocido influencer y creador de contenido en Colombia, dejó a sus seguidores sorprendidos al revelar la razón detrás de su reciente cirugía para aumentar de estatura. La operación, que según él mismo califica como "la más dolorosa del mundo", consistió en un alargamiento óseo en sus piernas con el objetivo de ganar hasta 10 centímetros más de altura, a pesar de medir 1.77 metros.

En el video, Yeferson Cossio compartió detalles íntimos sobre la intervención, incluyendo los costos asociados que oscilan entre los 200 y 700 millones de pesos colombianos. Sin embargo, lo que más impactó a sus seguidores fue la revelación de que la decisión de someterse a esta operación fue motivada por lo que él mismo describe como una "debilidad mental".

Según el influencer, todo comenzó después de un accidente en el que sufrió una fractura en las piernas. "Me fracturé las piernas en un accidente y me inventaron que me había alargado. Yo ni sabía que esa operación existía y luego empiezo a ver y a preguntarme cuánto alarga y a investigar. Me creí un complejo que ni siquiera tenía", dijo en diálogo con La Red de Caracol Televisión.

El proceso de recuperación fue particularmente difícil para Yeferson Cossio, quien admitió haber experimentado un dolor constante y un postoperatorio tortuoso. "Cada noche me despertaba 30 o 35 veces, sin exagerar. Estaba cansado todo el tiempo, adolorido. Me despertaba, me movía para un lado y para el otro, el desespero terrible, porque no para y como cada día se alarga un centímetro es peor y peor. Terrible, menos mal ya pasó", confesó.

A pesar de la inversión significativa y el sufrimiento físico, Cossio reveló que su decisión fue impulsada por inseguridades mentales, reconociendo haberse creído un complejo que no existía. Además, el influencer compartió que las críticas en redes sociales han afectado su bienestar emocional, llevándolo a tomar la decisión de alejarse de las plataformas digitales.

"Desde que hablen de mí, suena feo, pero eso ayuda. Me insultan y me dicen que por qué ayudo perros y por qué dono cosas. Voy a donar unas dotaciones a un ancianato y me dicen que lo hago para que me vean, que las cosas no se hacen así", concluyó el creador de contenido y empresario.