Integrante de Primera Línea anuncia protestas si Petro no les cumple

‘Amok’, sobrenombre de uno de los integrantes de Escudos Azules que componen la Primera Línea , habló en entrevista con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, de la propuesta que se adelanta en el Congreso para buscar la excarcelación de algunos manifestantes detenidos en el marco de las protestas del paro nacional.

“Bloquear vías no me parece violencia. En este gobierno se supone que habrá una forma de más fácil interlocución. Si nos ningunean, volveremos a movilizarnos. Si no quedan libres (los manifestantes), si no se reforma la policía, si no se desmonta el Esmad, todas las reivindicaciones caben en nuestra forma de movilizarnos y protestar. Vamos a hacer todo el tipo de protesta para que nos escuchen”, declaró.

De acuerdo con ‘Amok’, buscarán que los manifestantes que no hayan sido sentenciados, sino que estén judicializados, salgan de las cárceles. "Lo que se busca es que estos chicos que no están condenados, sino simplemente judicializados, sean libres, porque no han cometido ningún delito", sostuvo.

El integrante de Escudos Azules señaló, además, la supuesta participación de gestores de convivencia en la perfilación de manifestantes. "Los gestores de convivencia en parte son los que perfilaban a los compañeros de Primera Línea”, afirmó.