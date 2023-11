Policía intervino acto de intolerancia entre estudiantes y adulto en colegio de Buenaventura, Valle

Un nuevo acto de intolerancia se registró en la Institución Educativa Liceo del Pacífico, en el distrito de Buenaventura, Valle, por cuenta de un grupo de estudiantes y un adulto que por poco termina en un enfrentamiento durante la jornada académica del fin de semana.

Ante la tensa situación que se vivió durante varias fue necesario de la presencia de un cuadrante de la Policía Nacional que tuvo que intervenir el caso. El procedimiento dejó a un menor de edad aprehendido.

"Una persona ingresa a la Institución Educativa a dejarle el desayuno a su señora esposa, quien hace parte de los asistentes del fin de semana. En el colegio hay un grupo de jóvenes sentados, y cuando esta persona está entregando el desayuno, cruza miradas con los jóvenes y uno de ellos le pregunta que porque los está mirando así, el señor se siente intimidado, sale del sitio y luego retorna portando un arma blanca y acompañado de otras tres personas más" dijo el secretario de educación, Marlon Posso Varela.

Así mismo, se conoció que las puertas de los salones de clase tuvieron que ser cerradas por algunos minutos para evitar que se enfrentarán a golpes entre la misma comunidad estudiantil

Publicidad

"Cuando llegó la Policía se quitó el arma blanca, y se brindó la protección a los menores, eso evita que pase cualquier situación particular. No hay secuestro de profesores, la realidad es que se aprehende al muchacho porque el colegio no puede hacer nada más", explicó el coronel Oleskyenio Enrique Flórez, Comandante Distrito Especial de Buenaventura.

Para evitar este tipo de incidentes al interior de los colegios públicos de Buenaventura por parte de la secretaría de educación se implementarán estrategias que permitan mejorar el comportamiento entre los estudiantes, el propósito es reducir los índices de violencia en las instituciones.

Le puede interesar: