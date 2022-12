Preocupación por deserción escolar en colegios públicos de Cali

A la fecha, se han matriculado 107 mil niños en Cali, aunque es una cifra superior a la del año 2016, no llega al tope de los cupos disponibles, la secretaria de Educación municipal, Luz Elena Azcárate, aseguró que aún más de 50 mil cupos disponibles y envió un mensaje a los padres de familia para que no dejen a última hora el periodo de matrículas.

Publicidad

“Respecto al año anterior estábamos por esta fecha en 65 mil niños, ahora estamos en 107 mil niños matriculados, pero nuestra meta es mínima tener una matrícula de estas, hemos estado buscando a través de divulgación por medios de comunicación, los nodos estarán funcionando a partir del próximo lunes para dar la información a aquellos niños que han sido reubicados con el fin de que realmente acudamos a las instituciones educativas más cercanas y no dejemos un niño sin matricular en la ciudad”, manifestó Azcárate.

Agregó que por esta baja de matrículas se reunirá con los rectores de colegios públicos y de las instituciones que no están dentro de la cobertura.

Publicidad

“Tenemos una baja participación a la fecha por eso vamos a citar nuevamente a los rectores de los colegios públicos para poder evaluar con ellos la migración que hayan o no tenido, con los dueños de los 21 colegios que salieron de cobertura y que aún tienen los niños en sus aulas o que no han liberado en muchas ocasiones la matrícula, porque es una responsabilidad ya no solo de los padres de familia sino también de quienes retienen los niños y no les permiten ser buscados para acudir a una matrícula pública”, sostuvo Azcárate.

Publicidad

La funcionaria manifestó que los estudiantes matriculados tienen garantizado la alimentación y el transporte escolar.