Renunció el polémico coronel retirado Carlos Soler a la Secretaría de Seguridad de Cali

En la tarde de este domingo, 22 de mayo, el coronel retirado Carlos Soler renunció a su cargo como secretario de Seguridad de Cali.

El hecho se da luego de una serie de escándalos y polémicas por contrataciones que se hicieron desde esa dependencia con militares cuestionados por la justicia.

La renuncia de Soler se dio a través de una carta al alcalde Jorge Iván Ospina donde habló de los hechos que lo han tenido bajo la lupa nacional.

“Señor alcalde, como bien sabe, las últimas semanas he sido víctima de un vil acoso y linchamiento mediático, no jurídico, donde se me han violentado todos mis derechos fundamentales, desde la privacidad, por medio de interceptaciones ilegales, hasta el del buen nombre, presunción de inocencia y dignidad, con denuncias en redes sociales, que nunca han trascendido de ellas”, dice Soler en la carta.

En los últimos días el funcionario también estuvo envuelto en una polémica por un audio en el que presuntamente amenaza a la persona que sacó a relucir dichos contratos y quien se hace llamar 'Sargento Chala'.

Los mencionados contratos de la Secretaría de Seguridad de Cali fueron con exmilitares investigados y destituidos del Ejército por presuntos nexos con el narcotráfico y por el escándalo de la “chuzadas”.

“Alcalde, siempre tuve su respeto y apoyo, por un fin único, recuperar la seguridad y la caleñidad; pude liderar muchos procesos que se encontraban estancados, dando muy buenos resultados, y jamás tuve una petición contraria a mi moral de su parte, y es por esto, que buscando sacar a la Alcaldía que usted lidera de este dilema político y mediático, considero oportuno poner mi renuncia a su disposición”, precisa el documento.

Ante esto, el alcalde Ospina se pronunció frente a estos hechos y los temas que han generado revuelo en la ciudad.

"He aceptado la renuncia no tengo ninguna críticia con él como secretario, ha estado atento a los procesos a una ciudad que necesita mucho de todos en la seguridad", dijo Ospina.

"Debo dejarlo ir porque el asunto de incorporar militares en un proceso que no fue consultado y construido conmigo, no lo puedo aceptar, yo no me opondría con que una persona que dijo la verdad ante la JEP trabaje conmigo, pero necesitaria conocer si eso es posible", puntualizó el mandatario de los caleños.

Finalmente, el alcalde Ospina precisó que frente a la Secretaría de Seguridad de Cali quedó encargado el subsecretario Jimmy Dranguet.

Vea la carta de renuncia completa aquí:

