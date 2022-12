Tú eres mi novia, no me niegues más: J Balvin a Gaby Espino

Tras las declaraciones que Gaby Espino entregó en un programa de televisión mexicana y en las que desmintió una supuesta relación sentimental con el cantante J Balvin, el colombiano publicó un video en su cuenta de Instagram en el que le pide a la actriz que deje de negarlo.

"No sé por qué Gaby Espino me está negando en los medios de comunicación. Tú eres mi novia, tú lo sabes, tú eres mi novia. No me niegues más", dijo Balvin.

En la entrevista, la venezolana aseguró que el reguetonero y ella sólo son amigos, la aclaración la hizo tras conocerse varios mensajes que J Balvin escribió en algunas de las fotografías que la actriz compartió en sus redes sociales.

Le puede interesar: J Balvin deja curiosos mensajes en cuenta de Instagram de la actriz Gaby Espino .

Sin embargo, muchos de los seguidores de ambos artistas, aseguran que la reacción del colombiano generó más confusión de la que existía antes los rumores que Gaby intentaba aclarar y nuevamente todo queda en un interrogante sobre la verdadera relación que sostienen los dos.

