Video: por atacar a un ladrón en Cali terminó dándole ladrillazo a un Policía en la cabeza

Un hombre que vestía pantalón hasta la rodilla y camiseta de color blanco, quedó registrado en víde o cuando arrojó un ladrillo con el que pretendía atacar al presunto ladrón.

No obstante, el objeto terminó golpeando en la cabeza de uno de los policías que trataban de dar control a la furia de la ciudadanía y quien por fortuna, tenía puesto el casco.

Este ciudadano, al percatarse que le falló la puntería cuando intentaba tomar justicia por mano propia, salió corriendo y fue perseguido por más de cinco uniformados hasta la estación de Policía del sector.

Finalmente, el joven ofreció disculpas e hizo un llamado a la comunidad a no intervenir durante estos procedimientos.

"Yo tomé la decisión de pegarle con un ladrillo al ladrón y sin querer se me fue al casco del policía. Sé que me equivoqué y por eso les pido disculpas y que no tomemos acciones por nuestra propia cuenta. Dejemos a las autoridades hacer su trabajo. Ya estoy corrigiendo mis errores", aseguró.

Ahora este ciudadano tendrá que pagar un comparendo de 932.000 pesos por agresión contra servidor público.