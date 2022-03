Video: Usuarios del sistema de transporte MIO denuncian agresión de conductor hacia un adulto mayor

Usuarios del sistema de Transporte MIO, en Cali , denunciaron que un conductor habría agredido a un adulto mayor en un estación del sistema ubicada en el norte de la ciudad. La agresión se habría presentado tras un reclamo del usuario al propio conductor.

De acuerdo con la versión de los usuario, el adulto mayor le reclamó al conductor porque, presuntamente, se demoró en llegar debido a que se habría quedado hablando con otros dos funcionarios, que también se encontraban dentro del vehículo.

Pasajeros del MIO denunciaron que el conductor de un bus agredió a un adulto mayor porque le reclamó por demorarse en llegar a la terminal de Menga, norte de Cali. La empresa operadora propietaria del vehículo adelanta las investigaciones. #VocesySonidos pic.twitter.com/BYGmPbRTXD — BLU Pacífico (@BLUPacifico) March 17, 2022

La víctima alcanzó a subir al primer escalón del bus pero, desde el interior, fue empujado al parecer por el conductor, provocando que se cayera contra el piso y sufriera algunas lesiones en su espalda. Cuando las personas que se encontraban en el sitio se fueron contra el operador para reclamarle, el hombre arrancó.

"El señor le reclamó porque llegó y no arrancaba por estar chateando y hablando con otros dos funcionarios, entonces el señor se enfureció y cuando vimos fue que lo empujaron y cayó de lado. De una le dijimos que le pudo haber dañado la columna y a lo que él vio que la gente arrancó para darle, prendió el bus y se fue", contó a BLU Radio una de las testigos.

Posteriormente el conductor regresó y, aseguran los usuarios, manifestó no ser él quien agredió al adulto mayor.

"Llegó y dijo que no, que él no era. A mí me dio rabia, estaba furiosa y le dije que hiciera de cuenta que era su papá", agregó la mujer.

El conductor está adscrito a la empresa Blanco y Negro masivo. Las directivas anuncian que están investigando el caso.

Hace algunos días se registró una situación similar en la misma terminal, cuando una conductora le arrojó a una usuaria una chaqueta en el rostro, tras reclamarle por las demoras e intentarla arrollar, presuntamente, por pararse sobre la vía como señal de protesta.