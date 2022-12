"A mí me metieron todos los cachos del mundo": la confesión de Adriana Lucía

En medio de la campaña de lanzamiento de su nueva canción ‘Vete’, Adriana Lucía reveló que en su vida fue víctima de múltiples infidelidades de las que no se dio cuenta.

La cantante habló de la particular anécdota en un video que publicó en Instagram para darle paso a un fragmento de la canción que lanza este viernes 31 de agosto.

Publicidad

Le puede interesar ¡Enamorada otra vez! Martina La Peligrosa compartió una foto con su nueva pareja

“Es que yo no me hacia la loca, de verdad, es que no sabía y me creía sus embustes”, contó la cantante en el revelador post de promoción del sencillo.



Esta aparente confesión solo hace parte de un contundente mensaje que la oriunda de El Carito, Córdoba, quiere llevarles a las personas para que no permitan que su felicidad dependa de otros.

Publicidad



Tras varios meses de espera, los seguidores de la cantantante ya pueden disfrutar de la canción en plataformas digitales de música y ver el video oficial en YouTube.