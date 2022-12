Alarma por disminución en el nivel del agua en la represa Hidrosogamoso

En imágenes captadas por Blu Radio quedó en evidencia la magnitud de la fuerte ola de calor que tiene azotado al oriente del país. Aguas arriba de la Hidroeléctrica del Sogamoso se observa que el nivel del agua está en un nivel muy bajo.



Los pobladores, preocupados por el bajo nivel del agua, le han pedido a las autoridades locales y a Isagen que entregue una respuesta sobre la disminución del líquido.



“Desde que construyeron la hidroeléctrica no había visto un nivel tan bajo en la represa, como ustedes pueden ver, está seco, da tristeza y miedo”, dijo Martina Morales, una de las pobladoras.

Los turistas no han sido ajenos al problema, se preguntan por qué está tan seca la represa e incluso se atreven a decir que les da temor subirse a una barca y navegar por la represa.



“Uno no sabe si el agua esté buena para navegar y nos vaya a hacer daño’, dijo un turista.



Isagen y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo aún no han entregado información sobre el bajo nivel del agua en la represa de Hidrosogamoso.