Alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, tiene 116 demandas en curso

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, reveló que tiene 116 demandas en su contra, entre penales y fiscales.



Para el mandatario, las denuncias surgen a raíz del constante trabajo para combatir la corrupción y provienen de contradictores políticos que no quieren reconocer lo que se está haciendo para limpiar la administración.

“No hallan como atacarme. Tengo 116 demandas, entre administrativas, penales y fiscales, ya no me cabe ni un tinto más en demandas. Ojalá me pongan preso, o me dicten alguna medida de detención domiciliaria, por no robarme ni un peso”, expresó Hernández.

Dice el alcalde que durante su administración ha buscado acabar con los actos de corrupción. “A los contratistas los tenían humillados y arrodillados, les pagaban cada cuatro o cinco meses y los obligaban a conseguir votos. En esta administración tiene la orden la tesorera: de una vez el contratista pasa la cuenta que se paguen el mismo día o al siguiente”.

Manifestó que afrontará todos los procesos que tiene en su contra.