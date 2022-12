Alcaldía asegura que el Concejo de Bucaramanga se niega a aprobar proyectos

Luego de que el Concejo de Bucaramanga se negara a la aprobación de estos proyectos de acuerdo, la Alcaldía decidió hacerle un llamado de atención, en especial a los cabildantes de la oposición para que los dejen trabajar.





La Alcaldía señaló que son proyectos con los que se pretende asegurar el funcionamiento continuo de programas como el PAE, vigilancia y servicios de aseo en colegios en 2017.





“Solo queremos hacerle un llamado público y transparente al Concejo para que trabajemos juntos para que aprobemos las adiciones presupuestales para contratar de manera oportuna otros servicios. Hablamos del Programa de Alimentación Escolar, transporte escolar y el aseo de las escuelas. La ciudadanía no entendería que primen las rencillas políticas y personales al interés público”, dijo Manolo Azuero, asesor de la Alcaldía de Bucaramanga.





La secretaria de Hacienda de Bucaramanga, Olga Lucía Chacón, aseguró que estos proyectos no fueron aprobados porque los concejales aludieron que había dudas legales de procedimiento por lo que fueron presentados nuevamente por la administración.





Por su parte, el secretario de Desarrollo de Bucaramanga Jorge Figueroa Clausen indicó que el Concejo está en contra de favorecer a las personas más necesitadas





"Es para garantizar que haya continuidad con la jornada escolar en 2017 y acabar la construcción del Centro Vida norte donde viven 97 mil bumangueses. Lo que está en tela de discusión es si podemos adelanatar los procesos de licitación desde este año. Nosotros hemos presentado los documentos que la ley exige pero la exigencia de muchos de ellos es que así lo presentemos como lo presentemos y les demos casa, carro y beca a ellos NO los van a aprobar", dijo Figueroa Clausen.





