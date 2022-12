Asamblea pide investigar licitación de nuevas tecnologías en manejo de residuos

El diputado de la Asamblea de Santander, Edgar Suárez aseguró que al gerente de la Emab le fue enviado un derecho de petición y un cuestionario para que contestara algunas dudas en torno a la licitación de nuevas tecnologías.

“Ninguna de las dos cosas las contestó ni tampoco se hizo presente en la sesión programada para el 7 de julio. Los diputados preocupados invitamos a los entes de control Procuraduría, Fiscalía y Contraloría para que investiguen esta licitación por ocultamiento. No conocemos cuál es la tecnología que se va a aplicar”, señalo Suárez.

El diputado también manifestó que solo se ha presentado un proponente cuando se les había dicho que serían 20.

“Tan solo hay una oferta. Esto nos tiene muy preocupados porque no tiene cierre financiero y el contrato se va a dar a 30 años. Han prometido que mil toneladas de basura llegarán al sitio de donde se manejen las nuevas tecnologías pero no se puede sostener porque hay 3 peticiones de relleno sanitario en el área metropolitana. Finalmente la CRA no reconoce a las tecnologías para ser cobradas en el país”, expresó Suárez.

Cabe resaltar que la adjudicación del contrato se cumpliría el viernes 14 de julio.

