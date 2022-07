Comunidades siguen bloqueando la transversal del Carare por mal estado de la vía

Habitantes de la vereda Porvenir del municipio de Landázuri, Santander, continúan bloqueando la transversal del Carare en protesta por el mal estado de la vía y el abandono de las obras por parte del contratista del Invías.

Las comunidades denuncian que hace un mes están paralizadas las obras, mientras tanto, los vehículos siguen sufriendo las consecuencias de una carretera sin pavimentar y con constantes derrumbes de tierra.

“Las condiciones que estamos exigiendo es, en primer lugar, el compromiso serio de la empresa contratista; que se use un adecuado material para la pavimentación porque el asfalto que han utilizado no dura ni una semana; y que se agilice la situación en la vereda Porvenir porque hicieron un estudio topográfico y nada que adelantan los trabajos y no sabemos si tenemos que evacuar”, manifestó una de las habitantes.

El personero de Landázuri, Carlos Ordoñez, también hizo un llamado a la empresa contratista para que continúe las obras en la vía.

“Estamos acompañando a los habitantes del Porvenir donde hace más de un mes se encuentra la vía en mal estado por causa de un derrumbe que afecta a los habitantes de Corinto y Porvenir. Hace unos días la empresa contratista trajo maquinaria, trabajó un día y se fueron, entonces la gente con su inconformismo decidió bloquear la vía”, señaló el personero.

Los habitantes aseguran que permanecerán sobre la vía hasta que haya una solución por parte del Invías a esta problemática.

