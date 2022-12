Defensoría del Pueblo anunció demanda por alza en las tarifas de energía

En Bucaramanga, el defensor Nacional del Pueblo, Jorge Armando Otálora, le dió cinco días al ministro de Minas para que entregue una explicación sobre el anuncio del aumento en las tarifas de energía.

“Creemos que de buenas a primeras no pueden subir las tarifas sin que antes no se haya hecho una debida exposición de los motivos, nos hablaron del Fenómeno de El Niño pero este viene anunciado desde hace tiempo por lo que no puede ser la excusa”, expresó Otálora.

El defensor aseguró que, “con base en las explicaciones, como defensor, tomaré la decisión de interponer una demanda de nulidad del acto administrativo que autoriza el incremento de la tarifa de energía”.

-El Consejo de Estado determinó que las ejecuciones extrajudiciales son graves violaciones a los Derechos Humanos. El alto tribunal reiteró que, por eso, las investigaciones para esclarecer estos crímenes no deben ser adelantadas por la Justicia Penal Militar sino por la Ordinaria, el concepto se deriva de un fallo en el que se condenó al Estado por una ejecución extrajudicial cometida en Medellín en 2002.

-Colombia y Chile destacaron el "excelente estado" de su relación bilateral y los avances registrados en su "asociación estratégica", durante la visita a Bogotá del canciller del país austral, Heraldo Muñoz.

-Al menos 69 municipios colombianos han sido escenario de disturbios relacionados con las elecciones locales y regionales celebradas el domingo pasado en el país, según reveló la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) en un informe que sirve de conclusión a los comicios.

-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó un aumento del 30 por ciento en los salarios de los docentes y maestros públicos del país, una decisión que, dijo, busca proteger el ingreso de los trabajadores de la inflación que ha estimado en un 85 por ciento.

