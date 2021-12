Demandarán elección de Fredy Anaya como contralor de Santander

El congresista Fabián Díaz anunció que demandará la elección de Fredy Anaya Martínez como nuevo contralor de Santander.

"La Asamblea de Santander de forma vergonzosa y descarada elegió a Fredy Anaya como contralor, una persona cuestionada. Los nueve diputados que votaron a su favor también están cuestionados. Desde el inició del proceso se cometieron errores al elegir a la Universidad Distrital a dedo y luego las denuncias sobre posibles filtraciones de los cuestionarios de las pruebas, por eso demandaré su elección", afirmó en sus redes sociales el representante a la Cámara por Santander.

🧐Conozca los #Diputados de #Santander que eligieron a #FredyAnaya como nuevo #Contralor Departamental. #Demandaremos esta elección porque no podemos permitir que los entes de control sigan siendo Fortines Políticos.



Video completo: https://t.co/lusKKj6zAM pic.twitter.com/P3cbRfDpOr — Fabián Diaz🌻 (@FabianDiazPlata) December 1, 2021

El nuevo contralor de Santander, Fredy Anaya, frente a las acusaciones en su contra, afirmó que"no tengo ninguna investigación".

"Es el resultado de una trayectoria y vida pública mi elección, por eso voy a hacer una contraloría ejemplar (…) Lo juré, voy a cumplir con lo que me corresponde hacer, yo no soy youtuber, no soy pantallero, no quiero ser lo que quieren muchos, ‘pantallar’ para ser importantes, yo quiero ser útil, que es lo que he sido toda mi vida, por eso desde hoy yo me hago respetar, a mi me respetan", señaló en su discurso de posesión Anaya Martínez.

En redes sociales ha generado polémica la elección del nuevo contralor de Santander por su cercanía al 'Clan Aguilar'.

Si hay alguien que sea un símbolo de lo que está mal en la política es Freddy Anaya.



Hoy la asamblea lo hizo Contralor Departamental, lo encargó de cuidar los recursos público.



Mensaje trágico para mucha gente quiere creer que sí es posible hacer las cosas bien. — Carlos Parra (@CarlosParraBUC) November 30, 2021

Otra jugadita de la politiquería de Santander: Fredy Anaya, elegido contralor por las mayorías de Aguilar. ¡Estamos mamados de los mismos con las mismas! pic.twitter.com/cHUKdSRClb — Juan Sebastián López Mejía (@JuanSLopezM) November 30, 2021

Fredy Anaya fue director de la CDMB y dos veces candidato a la Alcaldía de Bucaramanga.