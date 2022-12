“Demostramos con hechos que el municipio protege el páramo”: Alcaldía Floridablanca

El municipio de Floridablanca, Santander, ha invertido más de 3 mil millones de pesos en la compra de aproximadamente 300 hectáreas, equivalentes a 3 predios en la vereda de Ucata, Municipio de Tona.

Publicidad

El alcalde del municipio, Héctor Guillermo Mantilla Rueda, afirmó en una entrevista para BLU radio que estas hectáreas fueron compradas con el fin de reforestarlas y protegerlas para que la mano privada no pueda tocarlas, y de esa manera, preservar más de 25 nacimientos de agua y 5 quebradas que abastecen a los florideños.

Vea también La megaminería sería como un cáncer para el páramo de Santurbán: Alcalde de Girón

Publicidad

“Estamos demostrando con hechos que desde Floridablanca estamos protegiendo el páramo de Santurbán. Somos conscientes de que nuestras familias usan el suministro de agua que vienen de páramo”. Señaló el alcalde.

Publicidad

El primer mandatario de Floridablanca, se suma a las voces que desaprueban la autorización de proyectos de minería a gran escala cerca al páramo de Santurbán, y aseguró que su administración hará lo necesario para contribuir a la preservación de los recursos naturales en el departamento.

“Queremos evitar de manera vehemente que el Gobierno Nacional con propuestas que no son consensuadas con la gente, que benefician el interés de unos cuantos y no a todos, y no a los santandereanos, siga con su objetivo de acabar y destrozar el páramo de Santurbán", dijo Héctor Mantilla para BLU radio.

Publicidad

El mandatario concluyó diciendo que el verdadero oro es el agua y es responsabilidad de todos respaldar y proteger con hechos esta zona.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM

Publicidad