Dura respuesta de Tavera a Aguilar en twitter por obras del Tercer Carril

Una fuerte respuesta dio el gobernador de Santander Didier Tavera a un trino del exgobernador Richard Aguilar en el que el segundo "sacaba pecho" por la puesta en funcionamiento de algunas de las obras del denominado Tercer Carril en Bucaramanga.

Publicidad

Al enterarse de que Tavera haría la entrega de algunos tramos de las obras habilitados, Aguilar escribió en su cuenta de twitter: "Agradezco a #ContratoPlan y contratistas por cumplir con el Tercer Carril; a @DidierTaveraA e @ingrodolfohdez por apoyar este proceso".

Inmediatamente Tavera le respondió el mensaje calificando la herencia que le había dejado su antecesor como un elefante blanco y reclamándole por los atrasos y errores de planeación con los que habia dejado en la ejecución de las obras.

Publicidad

"@RICHARDAGUILARV Las obras son para los Santandereanos. Ayer tercer carril #ElefanteBlanco, hoy después de 1er año de Gbno, una #Realidad", escribió Tavera en su twitter.

Publicidad

Las obras son para los Santandereanos. Ayer tercer carril #ElefanteBlanco, hoy después de 1er año de Gbno, una #Realidad — Didier Tavera (@DidierTaveraA) December 31, 2016

El actual gobernador siguio con otros dos mensajes, criticando un video que minutos antes había publicado Richard Aguilar mostrando cómo habían quedado las obras: "@RICHARDAGUILARV Obra atrasada. Dic 2016 #TercerCarril despejado. No me adjudico inicio de obra pero No se puede tapar el sol con un video!".

Publicidad

"@RICHARDAGUILARV Estarían aún dándole golpes sin IM-plosión puente Conucos y trancón MONUMENTAL adornaría cierre de año. Hoy gran alivio", le dijo Tavera a Aguilar en el último mensaje.





A pesar de que gobernador y exgobernador se disputan en twitter los créditos por las obras del Tercr Carril, considerada la más importante obra en infraestructura en Bucaramanga en los últmos años, lo cierto es que aún falta por ejecutar entre 10 y 20 por ciento de lo que se proyectó.





BLU Radio Bucaramanga 960AM