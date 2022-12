Duras palabras de uno de los candidatos a ganar el Tour de Francia sobre Froome

El holandés Tom Dumoulin (Sunweb), campeón del mundo contrarreloj y uno de los máximos favoritos al Tour 2018, aseguró que "la manera en que se ha manejado el caso de Froome puede alejar a los aficionados del ciclismo".



"La manera en que se ha manejado el expediente de salbutamol de Chris Froome ha dañado al ciclismo, y puede alejar a los aficionados del deporte", dijo Dumoulin.



‘La mariposa de Maastricht’, quien se impuso a Froome en la lucha por el título mundial contrarreloj en Bergen y fue segundo tras el británico en el Giro de Italia, se mostró contundente en sus afirmaciones, pero no señaló en ningún momento a su gran rival.



"Es increíble", dijo el líder del Sunweb en la conferencia de prensa previa al Tour de Francia cuando le preguntaron cómo se sentía sobre el reciente fallo de la UCI sobre Froome.

"No culpo a Froome, que ha sido exculpado, me refiero a cómo se manejó todo el caso, ha sido un desastre, es realmente desafortunado, algo que no necesita el ciclismo", añadió.



Este caso, según Dumoulin, "está arruinando la reputación del ciclismo y los aficionados probablemente se irán alejando del deporte".



Dumoulin insistió al recalcar a que se refería a "la forma en que se ha manejado, no cómo debería haber sido".



Al ser preguntado por el recibimiento que puede tener Froome por parte del público francés, Dumoulin bromeó: "No me pegaré mucho a él en las subidas, entonces".



Sobre su estado de forma y sus expectativas para el Tour 2018, Dumoulin mostró algunas dudas derivadas de su participación en el Giro de Italia.



"Me siento fresco, hemos estado viendo algunos de los puertos, pero no sé cómo estaré después del Giro. Tendremos una mejor idea dentro de tres semanas, ahí veremos si podemos ganar", indicó.



Por su parte, el director del equipo, el australiano Luke Roberts, dijo que no estaba "particularmente preocupado" por el caso.



"Tal vez el proceso no fue el mejor, se prolongó; pero esperamos de nuestra parte que la UCI haga lo mejor para el deporte y también aceptamos las decisiones que toma".