El 20 por ciento de los accidentes de motos son por fallas mecánicas

Un informe sobre accidentalidad de motocicletas en Bucaramanga y el Área Metropolitana revela que el 20 por ciento de los accidentes de tránsito ocurridos en esta clase de vehículo corresponden a fallas mecánicas.

Juan Barajas representante del gremio de Centros de Diagnóstico, expresó que de las 300 mil motos que circulan por la ciudad sólo 100 mil realizan la revisión de las mismas.

“Es decir que 200 mil motos no tiene la revisión, lo que preocupa es que esos propietarios que no realizan un chequeo técnico a esta clase de vehículos no saben en qué estado se encuentran y en cualquier momento pueden presentar fallas y provocar accidentes”, manifestó Barajas.

De las 48 personas que este año han muerto en accidentes de tránsito, 34 corresponden a motociclistas.