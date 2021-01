El CRUE de Santander es una caja negra: alcalde de Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, cuestionó el manejo de las cifras que se analizan sobre el COVID-19 desde el Centro de Regulación de Urgencias de Santander.

"En agosto solicitamos que el área metropolitana, como un todo, mirara los datos COVID-19 de forma integral. No fue posible. El CRUE, manejado por el departamento, donde se observa la información de salud, no ha sido ágil, es una caja negra, la información no es pública", afirmó el mandatario.

Juan Carlos Cárdenas también señaló que existen problemas para saber en tiempo real la ocupación de camas UCI, esa es una responsabilidad del Centro de Regulación de Urgencias.

¡Seguimos construyendo la Bucaramanga que tanto queremos! Hoy realizamos el primer consejo de gobierno del 2021 para revisar cómo van los proyectos establecidos para este año, su avance, analizando los datos Covid-19 y las estrategias para seguir con la reactivación económica.

"Siempre hay retrasos en la información de las pruebas, eso nos genera problemas para tomar decisiones. Espero que esa 'caja negra' se destape, y podamos analizar en tiempo real, con cifras en la mano, las posibles soluciones. Esto no es a punta de decretos que podemos solucionar los problemas, Bucaramanga es la única ciudad del área metropolitana que no ha parado con las pruebas PRASS", afirmó el alcalde Cárdenas.

"La información del CRUE es pública, es diaria y en tiempo real, siempre hemos sido transparentes con la información", manifestó a BLU Radio, el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar.