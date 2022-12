Encuentran irregularidades en la entrega de alimentos a estudiantes en Santander

irregularidades encontradas en el manejo y entrega de alimentos diarios a 99 mil estudiantes de colegios públicos en el departamento de Santander.

“En el informe de la interventoría que realizó 149 visitas técnicas realizadas a las instituciones educativas donde se entregan alimentos dentro del programa PAE, se pudo comprobar que el contratista está incumpliendo con el contrato”, aseguró el viceministro.

De igual forma, el funcionario señaló que se pudo comprobar que la empresa Nutrisander no está cumpliendo con las raciones de las minutas del Ministerio, hay casos donde incluso no entregan los alimentos a los estudiantes y las zonas donde los preparan no cumplen con las condiciones higiénico-sanitarias.

“El contratista está incumpliendo con el pago a los empleados encargados de la manipulación y preparación de los alimentos para los estudiantes”, reiteró.

Redacción BLU Radio Bucaramanga - Dial 960AM