Entre lágrimas, Martina ‘La peligrosa’ envía impactante mensaje contra el matoneo

Motivada por las fuertes críticas que recibió en uno de sus videos, publicado a través de Instagram, Martina 'La peligrosa’ no contuvo las lágrimas y envió un impactante mensaje contra el matoneo.



Hace una unos días, la artista decidió cambiar de look haciéndose unas trenzas africanas hasta la cintura, acto por el que recibió comentarios racistas y mal intencionados en su cuenta personal, según lo contó públicamente.

Sin embargo, el mensaje de la artista va más allá, pues aclaró que su molestia no fue por las críticas que recibió sino por la gravedad del tema ya que “el bullying mata”, así lo escribió en uno de sus post.

Con indignación, Martina habló de una niña de 12 años que el pasado domingo se habría quitado la vida porque no toleró el matoneo que recibía en su entorno. Razón por la que hizo un llamado a sus seguidores para que comprendieran la gravedad de insultar en las redes sociales.

“Subí un video bailando, con mis trenzas africanas (…) y a la gente empezó a opinar, opinión que yo no pedí pero como soy una figura pública me tengo que aguantar todo lo que me dicen”, dijo la cantante sobre el video que al final eliminó de su cuenta.



“Quité el video no porque yo sintiera que me estuvieran haciendo bullying, a pesar de unos comentarios terriblemente ofensivos y racistas. Quité el video para restarle atención a lo de mis trenzas y que ustedes se enteraran de que una niña de 12 años en Montería, Córdoba, se suicidó porque le hacían bullying, eso sí es importante”, concluyó.

Este es el momento en el que intentó hablar del caso que conmocionó a Montería.



Para sorpresa de Martina, tras aclarar que el asunto de su peinado no era importante, pero el matoneo a otras personas sí, sus seguidores continuaron escribiendo sobre su look por lo que tuvo que reiterar el mensaje en tres videos.

De los tres videos, la cantante dejó uno y decidió eleminar los otros, el conmovedor mensaje fue visto por más de 100.000 personas.



