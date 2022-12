Farc también deben decir la verdad de su enriquecimiento ilícito: Gral. Naranjo

El general óscar Naranjo aseguró que después del 2 de octubre se está frente a un hecho que es el más importante para el país y para las Farc. Un hecho que ya está siendo sometido al escrutinio de los guerrilleros y donde saldrá la decisión de terminar con un grupo armado y transformarse en movimiento político.





“Debe haber garantías de credibilidad, de verificación para el cese bilateral y definitivo para la dejación de las armas, se procederá a la desmovilización y traslado a zonas veredales, destrucción de armas y entrega a la ONU. Hay un cronograma de 180 días para este fin”.





Narcotráfico



El general explicó que el acuerdo tuvo como punto de partida una paz exploratoria, porque el 26 de agosto de 2012, el Gobierno y las Farc se comprometieron en el acuerdo general de La Habana a tratar una agenda delimitada con ejes temáticos precisos para evitar una discusión eterna.





En esa agenda se incluyó la solución al problema de las drogas. Sin embargo, no faltaron críticas al gobierno, en los diálogos con las Farc, al tratar de solucionar el problema de las drogas si el grupo se ha financiado con el narcotráfico.





“Se llegó a una declaración formal y categórica. Las Farc se comprometen con la firma de los acuerdos, primero; a romper cualquier vínculo que tengan con el narcotráfico, segundo; a reconocer que el narcotráfico ha financiado el conflicto en Colombia y en tercer lugar los miembros de las Farc, reincorporados a la vida civil, contribuirán por diferentes medios a erradicación de cultivos”, aseguró el general.





El dinero del narcotráfico





El general explicó que la jurisdicción especial para la paz, o modelo de justicia transicional, parte de la premisa que debe haberse cumplido satisfactoriamente el ofrecimiento pleno de verdad, que será establecida paso a paso por los magistrados, y se hará requerimiento sobre el tema de dineros, activos y bienes de las Farc.





“Caso a caso se impondrán reparaciones materiales, no solo a miembros de las Farc sino a las víctimas que se surtirá con recursos del narcotráfico. Hay que dejar claro que el acuerdo no interrumpe las capacidades de institucionales de persecución de activos y bienes ilegales, extinción de dominio y judicialización. Las Farc no solo deberá confesar los delitos sino confesar que sí se enriquecieron ilícitamente.”, manifestó.





Asimismo, habló de la conformación de un grupo de expertos, nacionales e internacionales, para que Colombia cuente con un estatuto de lavado de activos mucho más efectivo, de activar un cuerpo élite que persiga el delito y las economías criminales, y se creará una unidad de investigación en la Fiscalía para lucha contra el delito.





Posible reincidencia de las Farc



El plenipotenciario afirma que el gobierno no es ingenuo en esta materia, ha estudiado los procesos de negociación del mundo y tiene claro que siempre hay oportunidad de reincidencia.





“Dado el sistema de mando que ha tenido las Farc sobre el grupo hay garantías para pensar que son pocos los guerrilleros que se quedarán por fuera del acuerdo. En quienes insistan en continuar caerá todo el peso de la ley y ese tránsito al crimen organizado será combatido por la fuerza pública y judicial", manifestó.





Para el general Óscar Naranjo, el acuerdo tiene un alcance ético porque esta encaminado a salvar vidas, a reparar víctimas, a evitar nuevas víctimas; y abrir una oportunidad para que quienes siempre empuñaron las armas se reincorporen a la vida civil.





“Es un acuerdo que pone al fin a la confrontación armada de más de 52 años en Colombia pero no como resultado de que el estado claudicante el adversario en una mesa de negociación. Aquí las Farc tampoco capitula de una manera arrodillada frente al gobierno, está hecho bajo las bases de dignidad”, indicó el general.





Conformación de partido político





El general habló de construir un modelo de protección que parte de que haya un acuerdo político para que el país no recurra a formas violentas o de justicia privada, para que solo el estado asegure el monopolio de las armas, para que no haya rentas criminales o extorsión.

Guerrilleros participarán de esquemas de seguridad especiales





El acuerdo también desarrolla herramientas prácticas y funcionales como la constitución de un cuerpo especial de protección que con carácter institucional, estará integrado con funcionarios de la ONP, Policía Nacional y hombres de las Farc que conformarán un esquema de seguridad especial para el país.





