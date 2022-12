Las marchas contra la minería son fruto de la desinformación: alcalde de Vetas

El mandatario de Vetas, Orlando Rodríguez, señaló que las protestas que han hecho ambientalistas, en contra de proyecto minero que adelantará la multinacional Minesa en la zona, son producto de la desinformación y manejo político.

Publicidad

“Los políticos están desinformando a la comunidad de Bucaramanga, como Leonidas Gómez, que aprovecha estos temas para aspirar a una curul. Estas protestas no son en contra de la minería sino de la ciudadanía de Santurbán”, señaló Orlando Rodríguez, alcalde de Vetas.

Vea también En Santurbán sí queremos minería: alcalde de Vetas

Publicidad

El alcalde no mostró reparos al proyecto que adelantará Minesa y asegura que la empresa cumple con las exigencias que le ha hecho la comunidad y administraciones locales.

Publicidad

“Una minería bien hecha es compatible con el medio ambiente. Toda minería causa prejuicios y sería mentiroso decir que no pero es imposible que pasado el siglo XXI no seamos capaces de estar a la vanguardia de la tecnología para explotar nuestros recursos mineros. No podemos seguir durmiendo en la riqueza y viviendo en la pobreza”, agregó Rodríguez.

Por último, aseguró que la Alcaldía que la zona para explotación está fuera de la línea de páramo y que se reunirá con autoridades de Norte de Santander para mostrar cómo se pude hacer minería con desarrollo sostenible.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM