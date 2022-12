"Mi niño puede morir": madre que clama a Medimás por una cirugía para su hijo

Juan Camilo Gómez es un niño que, con tan solo 14 años, necesita una cirugía urgente para extraerle un tumor que tiene en su médula ósea. Desde hace varias semanas el pequeño tiene que usar una silla de ruedas porque no puede caminar.

Su madre, Olga Rodríguez, asegura que la EPS Medimás y la Clínica Chicamocha los tienen en un paseo de la muerte.

En diálogo con BLU Radio, la angustiada madre contó que estaba agendada una cirugía prioritaria para el pasado 17 de septiembre en la mencionada clínica para que el menor no dejara de caminar, pero no se realizó y ya no tiene movilidad en sus piernas.



"Ese día me llamaron y dijeron que por supuestos inconvenientes del médico no se podía intervenir y de inmediato reprogramaron la cirugía para el cuatro de octubre, pero dos días antes me llamaron y respondieron que nuevamente estaba cancelada la cirugía que porque se les había dañado un equipo pero eso es mentira, la cancelaron porque el niño es de Medimás", dice.



Olga Rodríguez pide a Medimás que responda por sus usuarios, especialmente por su hijo que si no se interviene con urgencia podría morir porque el tumor, según dice su madre, todos los días crece con intensidad.