Mujer pide ayuda luego de que Tránsito se llevara el carro en el que vivió 10 años

Funcionarios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se llevaron a los patios el vehículo en el que una mujer de 75 años vivió, durante una década, en el barrio Candiles.



Luz Marina Ramos, quien ahora quedó desamparada, manifestó que se sorprendió cuando agentes de tránsito llegaron en una grúa y se llevaron el carro en el que habitaba con sus gatos.

"Me siento muy triste, tenías mis cositas, ahora ya no tengo en donde dormir", dijo entre lágrimas.



Debido a que no tiene a donde ir, ni familiares que le ayuden, Luz Marina quedó a la intemperie y expresó que tiene miedo de que alguien le haga daño porque ya han intentado golpearla.

Los vecinos del sector, quienes tratan de ayudarla con lo que pueden, piden apoyo a la Alcaldía de Bucaramanga para la mujer de la tercera edad.



"Esto nos tiene muy pendientes, ella no le hace daño a nadie, es parte de nuestra familia y que la dejen sin donde vivir también nos tiene muy tristes", afirmó Jhon Fredy Peñaloza, vecino de ella.



Entre tanto, Luz Marina Ramos espera en la calle, con sus maletas, a que alguien le brinde un lugar donde pasar la noche.

La Dirección de Tránsito de la ciudad no se han pronunciado sobre el tema.

