Multan a un hombre que vendía tres cachorros en una calle de Bucaramanga

Las autoridades multaron a Andrés Camilo Contreras Zuñiga por invasión del espacio público, luego de que saliera el pasado domingo a la calle 36 con carrera 14 en Bucaramanga a vender tres perros de raza Pitbull. Según vecinos, ese sector se ha vuelto popular por la venta de mascotas.



Contreras contó que estaba a punto de vender uno de los perros en $150.000 cuando llegaron agentes de la Policía y lo multaron porque supuestamente invadía el espacio público.

Le puede interesar ¡De no creer! Cobran multa de $18 millones a un abuelo porque se le cayeron los pantalones



“Yo estaba con mi mamá, acababa de llegar con mis cachorros, la Policía llegó y de un momento a otro, los demás vendedores salieron corriendo, pero nosotros no sabíamos nada sobre ese cuento y se nos hizo normal. Un agente se bajó de la moto, nos sacó el Código de la Policía y nos hizo el comparendo por $300.000”, dijo.



Aseguró que salió a vender los perros porque su mascota tuvo 12 cachorros y no sabía qué hacer con ellos, además, necesitaba dinero. “Yo necesitaba venderlos porque son 12 y no puedo tenerlos en la casa, la verdad era la primera vez que iba al lugar”, enfatizó.



El ciudadano manifestó que el uniformado le dijo que el comparendo se lo imponían por venta ilegal de animales.



Al ser consultado por BLU Radio, el general Manuel Antonio Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que su función es controlar que se esté cumpliendo con las normas porque, de lo contrario, la Policía es sancionada por prevaricato.



“Nosotros no podemos concebir la ley, los comportamientos contrarios a la convivencia están tipificados y son los que nos corresponde cumplir, si nosotros los omitimos estamos prevaricando. Se habla de unos caninos que estaban siendo comercializados en la ciudad (...) es la misma comunidad la que está llamando y quiere entrar en defensa de estos animales”, aseguró.

Publicidad