Niño conmueve al cantar 'Recuérdame',de 'Coco', a su hermana fallecida

Alex es un niño de San Antonio, Texas, que por iniciativa propia decidió darle una serenata a su hermanita que falleció y cumpliría un año de edad el 31 de diciembre de 2017.

“Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré soñando en regresar”, canta el pequeño mientras toca una pequeña guitarra.

La canción 'Recuérdame' de la película 'Coco', la cual está inspirada en el tradicional Día de los Muertos en México, enmarca uno de los momentos más emotivos de la película de Pixar.

El niño, en un video publicado por su papá que se volvió viral, le canta a la fotografía de su hermana Ava, quien falleció a los 4 meses de nacida.



Samir Deais, padre del pequeño, le dijo al programa de televisión ‘Today’ en Estados Unidos, que el video publicado en redes sociales fue tomado el 30 de diciembre, justo el día cuando Ava cumpliría un año de nacida, por lo que el niño decidió darle serenata.

"Mi hijo cantando 'Recuérdame', de la película Coco, a su hermana pequeña Ava, a quien perdimos el pasado mayo. Solo tiene cuatro años y lo entiende. No sabía que estaba siendo grabado. ¡Simplemente quería cantarle a su hermana por su primer cumpleaños!", aseguró Samir a través de Twitter.

En la entrevista para 'Today' Samir resaltó el trabajo duro de su hijo mientras practicaba la canción, pero aclaró que no sabían que sería para cantarsela a su hermana.

A Ava, poco después de su nacimiento, le diagnosticaran hidronefrosis, una condición que afecta a los riñones y por la que murió cuando tenía solo 4 meses.

