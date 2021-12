Niño se recupera tras resultar gravemente quemado con pólvora en Santander

En el Hospital Internacional de Colombia permanece hospitalizado un menor de 8 años, quien resultó con quemaduras de segundo grado luego de que le estallara un tote de pólvora.

“El menor manipulaba un tote y se le estalló, presentó afectaciones en su mano y tuvo quemaduras grado dos y tres en tres de sus dedos”, informó el médico Carlos Ramírez, del pabellón de quemados del centro médico.

El menor de edad se recupera de manera satisfactoria y podría ser dado de alta en las próximas horas, sin embargo, el peligro de la pólvora está latente durante esta temporada decembrina.

“La pólvora es absolutamente prohibida y al ser mal manipulada puede producir daños severos, en este caso el niño fue afortunado porque no tuvo afectaciones muy graves y no fue necesario una amputación, los niños no pueden manipular pólvora”, enfatizó el médico.