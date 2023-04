No habrá clases en colegios públicos de Santander por paro de profesores este martes y miércoles

Este 18 y 19 de abril el Sindicato de Educadores de Santander, SES, realizará un nuevo paro de actividades académicas en contra de la estructuración de la planta de personal y directivos docentes porque, según lo han explicado, afecta la calidad de la educación, golpea a la comunidad educativa y la integración familiar de los maestros.

Además de eso, los maestros explican que hay un pésimo servicio de salud que muchas veces termina convirtiéndose en “paseo de la muerte” para los educadores, una crítica que ha sido denunciada en varias oportunidades.

“Hemos programado dos días de actividades de paro en el departamento de Santander y los 87 municipios del departamento estaremos en paro por la defensa de la educación pública por una reestructuración que se ha venido haciendo y que ya habíamos ido a unas mesas de trabajo y acordamos no hacer más reestructuración hasta que el Ministerio de Educación no viniera a Bucaramanga a hacer una mesa técnica y ver la realidad”, explicó Luis Enrique Acosta, presidente del SES.

Teniendo en cuenta estas peticiones, los educadores realizarán la denominada “Toma de Bucaramanga” este martes 18 de abril a las 9:00 de la mañana, desde el parque San Pio por la carrera 33 hasta la calle 36 y luego hasta la Gobernación de Santander.

“El área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja no tienen el problema de docentes que hoy tiene el resto de Santander, lo que pasa es que en la ruralidad no encontramos el mismo número de estudiantes en un salón de clases. Hoy se quiere en este proceso de restructuración que el profesor que dicta matemáticas también dicte inglés y el que dicta biología también dicte español y eso no es posible porque hay perfiles definidos de acuerdo a las licenciaturas”, agregó Acosta.

De igual forma, se realizará una movilización este miércoles a las 9:00 de la mañana 19 de abril desde la Fiduprevisora ubicada en el sector de Sotomayor en la carrera 28 con calle 49 – 61, hasta la Supersalud en la carrera 29 con Calle 48 -08, hasta la carrera 33 y calle 36 para finalizar en Green Gold. De igual forma este miércoles se realizará un plantón frente al ministerio de Educación Nacional.

