Ofrecen $10 millones de recompensa para dar con responsable de atentados a dos policías

Los dos policías bachilleres fueron víctimas de un atentado en el municipio de Puerto Wilches. Por fortuna las heridas no son de consideración y los jóvenes se recuperan en un centro asistencial de Barrancabermeja.



Las autoridades coinciden que el atentado fue cometido por el Clan del Golfo en medio de plan pistola anunciado en todo el país y las autoridades han ofrecido recompensa para dar con los responsables.



“Rechazamos este atentado contra nuestros policías en Puerto Wilches y hemos decidido ofrecer hasta 10 millones de pesos para las personas que nos ayuden a dar con la captura de las personas comprometidas en el hecho”, indicó el coronel Marino Solano, comandante operativo de la Policía del Magdalena Medio.



Los familiares de los uniformados aseguraron que vivieron momentos de angustia después de conocer el ataque.



“Gracias a Dios ya mi hijo está mejor y no es nada grave. Están esperando que llegue el cirujano para determinar si lo operan. Hemos pasado estas 12 horas muy mal porque tan solo mirar en un video cómo este hombre los ataca se da uno cuenta que querían matarlos pero gracias a Dios no fue así”, dijo Solfany Bedolla, madre de uno de los policías.



Los médicos han determinado que los policías no sufrirán secuelas producto del ataque y continuarán bajo observación.





