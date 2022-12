Policías en retiro marcharon en Bucaramanga rechazando el ‘plan pistola’

Como un acto de rechazo a los recientes asesinatos de miembros de la Policía Nacional en el denominado ‘plan pistola’ de grupos ilegales como el Clan del Golfo, las familias de los policías y militares retirados marcharon por las calles de Bucaramanga.



Madres, esposas, hijos y los mismos oficiales y suboficiales retirados participaron en la manifestación, que recorrió varias vías de la ciudad hasta llegar al centro.



“Sentimos que el gobierno tiene abandonados a los militares y policías en todo el país, no entendemos por qué están matando a nuestros compañeros y el presidente Santos no se pronuncia, no hay respaldo a los policías y soldados”, expresó una mujer que participó en la marcha.



Los manifestantes portaron camisetas y carteles con mensajes de rechazo a los asesinatos y reclamos al gobierno.



BLU RADIO BUCARAMANGA