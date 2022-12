Por ahora no habrá pico y placa: alcalde de Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, señaló que no se arriesgará a implementar nuevamente la medida hasta que no se subsanen los líos jurídicos.

Publicidad

“Mientras que no salga la sentencia ejecutoriada del tribunal de Santander yo no puedo hacer nada. Tenemos que esperar, ¿cuándo sale?, no sé. Los tiempos en la justicia son indeterminados. Una vez esté notificado estudiaremos la propuesta de Fenalco, que plantea pico y placa de dos dígitos general y todo el día, sin el cuadrante centro”, señaló Hernández.

También aseguró que no se arriesgará con decisiones hasta que no haya claridad en el fallo del juez que lleva el caso.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM