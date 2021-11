Rumba irá hasta las 5:00 a.m. en estos días decembrinos: conozca las nuevas medidas en Bucaramanga

Llegó diciembre con su alegría y la Alcaldía de Bucaramanga busca darle un respiro a los establecimientos comerciales que buscan reactivar su economía tras más de año y medio de pandemia.

En un comunicado de prensa, la Alcaldía informó que fueron modificados los horarios de funcionamiento de tiendas, bares, discotecas, centros de convenciones, restaurantes, teatros, auditorios, clubes sociales, entre otros.

Así las cosas, este es el horario de estos establecimientos comerciales para diciembre.

Tiendas: se amplía el horario de apertura a las 5:00 a.m. y se mantiene el cierre a las 11:00 p.m.

Cafeterías, loncherías, heladerías: se iguala a las tiendas; es decir, de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Restaurantes: el horario del cierre se estableció hasta las 2:00 a.m. del siguiente día.

Asaderos Pizzerías: de 06:00 a.m. a 1:00am del día siguiente.

Fuentes de sodas: se amplía el horario hasta las 12:00 de la media noche.

Clubes sociales: se amplía hasta las 4:00 p.m.

Casa de eventos y banquetes: se amplía con las mismas condiciones de bares, tabernas y discotecas (las que ocupen terraza o antejardines 2:00 a.m.), las que no lo ocupen 4:00 a.m. y a lo largo de los ejes de las vías Palenque – Café Madrid y Bucaramanga – Girón, Palenque: 6:00 a.m.

Casas de lenocinio: continúan 24 horas. De conformidad con lo establecido en el artículo 349 del Acuerdo Municipal N° 011 de 2014, los servicios relacionados con la prostitución y actividades afines solamente podrán localizarse únicamente en ese horario en áreas de actividad industrial que se encuentran a lo largo de los ejes de las vías Palenque – Café Madrid y Bucaramanga – Girón.

Teatros, auditorios, centros de convenciones: se extiende el horario hasta las 4:00 a.m. del día siguiente a fin de competir con los centros de eventos de otros municipios, apostándole a la reactivación económica.

Almacenes grandes superficies: 24 horas

Gimnasios: 24 horas, salvo aquellos que se encuentren en zona residencial los cuales podrán funcionar entre las 5:00 a.m. a 9:00 p.m. Los que están dentro de Centro Comerciales se regirán según lo disponga el reglamento de propiedad horizontal interno.

Peluquerías: 5:00 a.m. a 10:00 p.m. No se permite la venta de licor.

Los días 7, 24 y 31 de diciembre de 2021, los horarios fueron modificados de la siguiente manera:

Bar, taberna y discoteca: desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del siguiente día.

Tienda: desde las 5:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. del siguiente día.

Fuentes de soda: desde las 6:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. del siguiente día.