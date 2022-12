Senador denuncia presunto caso de maltrato infantil en Bucaramanga

Un video empezó a circular en las redes sociales, en el que se ve como una docente, aparentemente, maltrata a una menor de 9 meses, mientras la alimenta de forma brusca.

Los hechos se presentaron en un colegio del sector de Cabecera en Bucaramanga.

A través de su cuenta de Twitter, el senador Mauricio Aguilar hizo pública la denuncia en contra de este acto que presuntamente atenta contra la integridad del menor.

¡Indignante! ¿Cómo puede una “docente” del jardín Ducky de #Bucaramanga tratar con tanta crueldad a un ser tan indefenso? @Mineducacion debe investigar! Es necesario que caiga todo el peso de la justicia contra esta mujer y la institución @FiscaliaCol @ICBFColombia @BluRadioCo pic.twitter.com/LUudOhbIzk — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) November 26, 2017

El caso ya está en manos de la Policía, quienes determinarán si efectivamente se trató de un caso de maltrato infantil.

Al respecto, la rectora de la institución, Yobana Graterón Morales, afirmó que no tenía conocimiento de que eso estaba pasando y que senteró al igual que muchas personas, cuando vio el video que estaba circulando en las redes.

"Reconozco que eso pasó en mi institución, y que fue una de mis docentes la que apareció en el video, pero les aseguro que no tenía conocimiento, al enterarme me dirigí a la Fiscalía para tomar las medidas necesarias pero por se fin de semana no me atendieron", dijo Yobana Graterón para BLU Radio.

Las autoridades investigarán el caso para determinar el grado de culpabilidad de la presunta agresora.

