Serpa responde a críticas por su voto en aprobación de la reforma tributaria

Ante el rechazo ciudadano que han recibido los congresistas santandereanos por haber votado positivamente la reforma tributaria, el senador Horacio Serpa respondió que lo hizo para evitar una crisis económica en el país.



“Yo le respondo a la ciudadanía por mi voto y debo decir que de no haberse aprobado la reforma tributaria hubiera sido catastrófico para Colombia”.



Según el parlamentario liberal, por el déficit fiscal del país debido a la caída en los precios internacionales del petróleo estaban en riego programas de atención a los menos favorecidos.



“Yo me preocupé en la discusión por que no se aumentara el IVA para artículos de la canasta familiar, yo entiendo que la gente esté brava, pero entiendan que de no aprobarse se habrían acabado por lo menos 10 de los programas sociales que tiene el gobierno como el PAE o Familias en Acción”, explicó.



Serpa se declaró dispuesto a someterse a un juicio de responsabilidades advirtiendo que votó en la reforma tributaria para que el país se siguiera sosteniendo.





